"Девочки нет, с вами ничего страшного не случится": Зеленский пошутил про Мендель

Талант комика не оставляет Зеленского даже на посту президента.

"Девочки нет, с вами ничего страшного не случится" кадр из видео

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Президент Владимир Зеленский пошутил на тему того, что журналисты больше боятся его пресс-секретаря Юлию Мендель, чем его телохранителей. Шутка прозвучала во время посещения президентом оружейной выставки в Киеве 9 октября и попала в объектив тележурналистов “Крым.Реалии“.

Во время перемещения Зеленского между павильонами выставки “Оружие и безопасность“, к нему попытался подойти журналист “Крым.Реалии“, чтобы задать вопрос о путях деоккупации Крыма. Путь корреспонденту заслонили телохранители президента, но глава государства попросил их пропустить журналиста:

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Зеленский: Нет-нет-нет! Не трогайте людей! Идите, идите!

Журналист: К вам можно?

Зеленский: Девочки нет, то есть с вами ничего страшного не случится. Пойдемте!

Журналист: Спасибо! Спасибо! Я буду спокоен.

Зеленский: Вы же девочек боитесь, не парней.

После этого шуточного диалога журналист смог задать свой вопрос и получить на него ответ.

Напомним, пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель попала в несколько скандалов из-за своего грубого обращения с журналистами.

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