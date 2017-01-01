"Девочки нет, с вами ничего страшного не случится": Зеленский пошутил про Мендель
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Президент Владимир Зеленский пошутил на тему того, что журналисты больше боятся его пресс-секретаря Юлию Мендель, чем его телохранителей. Шутка прозвучала во время посещения президентом оружейной выставки в Киеве 9 октября и попала в объектив тележурналистов “Крым.Реалии“.
Во время перемещения Зеленского между павильонами выставки “Оружие и безопасность“, к нему попытался подойти журналист “Крым.Реалии“, чтобы задать вопрос о путях деоккупации Крыма. Путь корреспонденту заслонили телохранители президента, но глава государства попросил их пропустить журналиста:
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Зеленский: Нет-нет-нет! Не трогайте людей! Идите, идите!
Журналист: К вам можно?
Зеленский: Девочки нет, то есть с вами ничего страшного не случится. Пойдемте!
Журналист: Спасибо! Спасибо! Я буду спокоен.
Зеленский: Вы же девочек боитесь, не парней.
После этого шуточного диалога журналист смог задать свой вопрос и получить на него ответ.
Напомним, пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель попала в несколько скандалов из-за своего грубого обращения с журналистами.
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