Депутаты-коррупционеры закрывают 4 самые большие компании в Украине

Законопроект 1049 закрывает фабрики мировых табачных компаний .

Табачные компании Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco (IT) могут закрыть производство в Украине. Причиной этому является принятая Верховной Радой поправка 8 к законопроекту №1049. Чем чреват уход табачных компаний из Украины, и кто стоит за коррупционной схемой?

Что будет, если закон примут и табачные гиганты уйдут из Украины

1. Сигареты подорожают на 10-15 грн, но деньги не пойдут в бюджет

Поправка к закону устанавливает минимальную гарантированную наценку дистрибьюторов и розничников на сигареты. Такой подход не практикуется ни в одной стране мира и считается нарушающим принципы рыночной экономики и честной конкуренции. Наценка в 10-15 грн не попадет в бюджет, поскольку это не налог. Эти деньги полностью осядут в карманах оптовиков и ритейлеров.

2. Меньше курить в Украине не станут, а перейдут на подделки

Некоторые рассчитывают, что после подорожания курить в Украине станут меньше. К сожалению, оценки экспертов показывают совсем другое. По прогнозам больше чем 25% рынка сигарет уйдет “в тень“. Это значит, что многие курильщики вынуждены будут отказаться от легальных сигарет, соответствующих стандартам качества и произведённых из качественного сырья, и перейти на подделки, контрабанду и сигареты подпольного нелегального производства. Такие сигареты, безусловно, будут стоить дешевле. Вот только никто не сможет поручиться за то, что намешано внутри. Налоги с таких продуктов в бюджет, конечно, не поступают.

3. Закроются 4 фабрики и 4500 рабочих мест

Рост теневого рынка, поддерживаемого государством, сделает легальное производство нерентабельным и вынудит производителей закрыть заводы. На Прилуцкой, Кременчугской, Харьковской и Киевской табачных фабриках работают больше 4 тысяч сотрудников. Если компании будут вынуждены закрыть производства, все эти люди потеряют работу. Причем работу с условиями, которые пока еще редкость в Украине и особенно в регионах – с официальным трудоустройством, полностью белой зарплатой, медицинским страхованием для сотрудников и членов их семей, оплачиваемыми отпусками и больничными. Более того, работники табачного производства – это узкопрофильная специализация. После закрытия заводов 4 крупнейших производителей искать работу им будет просто негде.

4. Пострадает государственный бюджет

4 из 10 самых больших налогоплательщиков Украины – это международные табачные компании, которые ведут исключительно легальный бизнес и платят налоги в полном объеме. В 2018-м году эти производители в сумме заплатили 48 млрд гривен в госбюджет. Локальные табачники не стремятся работать по белым схемам. Для сравнения, в 2018 году Львовская табачная фабрика (фабрика в Винниках) при равных объемах продаж с Imperial Tobacco заплатила в 3,5 раза меньше налогов.

Что важно – большинство из этих табачных фабрик также производит продукцию на экспорт, то обеспечивает приток валютной выручки в Украину в объеме около 400 млн долларов в год.

5. Другие международные бизнесы и инвесторы начнут уходить следом

Когда большие международные компании выражают намерение закрыть свои производства – это знак для потенциальных инвесторов, что власть в стране не способна создать благоприятные и стабильные условия для бизнеса. И это однозначно снижает инвестиционную привлекательность Украины на международном рынке. Еще до принятия закона British American Tobacco (BAT) анонсировали перенос центрального офиса в Восточной Европе из Украины в Румынию. Как сообщили в киевском офисе ВАТ, такое решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой украинского правительства.

Кому же выгодно принять законопроект 1049

На первый взгляд этот проект закона не имеет никакого отношения к табачной отрасли – в нем идет речь о едином счете для уплаты налогов и сборов. Собственно, так и было в первом чтении. Однако перед вторым чтением в законопроекте появилась поправка №8, согласно которой производители сигарет обязаны продавать свой товар оптовым компаниям по цене не выше 80% от максимальной розничной цены. Оптовики, в свою очередь, должны продавать сигареты розничным компаниям по цене не выше 87% от розничной. То есть, фактически эта поправка отменяет базовый экономический закон спроса-предложения и навязывает обязательную комиссию 7% дистрибьютору (обычная мировая практика 0,5%-3%) и 13% розничникам (мировая практика 2-6%).

Очевидно, что в первую очередь выиграют оптовики и ритейлеры. Вероятно, именно поэтому поправку так активно проталкивает Андрей Холодов, являющийся заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а по совместительству – владельцем сети сигаретных киосков “Т-Киоск“.

Вторыми, кто на этой поправке заработает сверхприбыли, будут производители, вовлеченные в теневые схемы и производство подделок. Неоднократно в центре скандалов по нелегальному табачному бизнесу оказывалась Львовская табачная фабрика. Интересное совпадение: проект поправки к закону в комитет ВРУ подала ассоциация “Специализированная торговля“. Она мало чем известна кроме того, что это карманная организация Александра Сухомлина (экс-замминистра экономики в правительстве Азарова), которого связывают с теневыми схемами в сигаретном бизнесе, а также с Львовской Табачной фабрикой и компаниями “ВолыньТабак“ и “ГалычинаТабак“.

Кто проиграет от нового закона?

К сожалению, проиграют все остальные – украинские курильщики, государственный бюджет, крупные инвесторы, “белые“ бизнесы, сотрудники фабрик и их семьи.