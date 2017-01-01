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Премьер отменил согласование кандидатуры губернатора после СМС - нардеп

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Решение уже было принято на заседании Кабмина и пресс-служба его обнародовала, однако после СМС информацию убрали, заявил депутат.
Алексей Гончарук отменил принятое решение по кандидатуре губернатора Харьковской ОГА
Алексей Гончарук отменил принятое решение по кандидатуре губернатора Харьковской ОГА
прес-служба Кабміну

Кабинет министров в среду, 9 октября, сначала сообщил о согласовании кандидатуры нардепа Алексея Кучера на должность председателя Харьковской обладминистрации, а потом убрал его фамилию из пресс-релиза. В связи с этим одни СМИ успели сообщить о согласовании трех губернаторов, а другие - только двух.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко из оппозиционной фракции Европейская солидарность на своей странице в Facebook объяснил случившееся так:  

"Сначала Кабмин поддержал кандидатуру нардепа от Слуги народа Кучера, но потом премьер получил смс и передумал. В итоге по Харьковской области решение не приняли", - написал Гончаренко.

Он также сообщил, что нестандартно также проходило рассмотрение кандидатуры на главу Одесской ОГА Максима Куцого.

"При рассмотрении решили вопрос отложить на следующий Кабмин. А в самом конце заседания премьер передумал и провел вопрос", - сообщил Гончаренко.

"Тому що #урядтехнократов", - резюмировал он.

Сейчас Харьковскую ОГА возглавляет Юлия Светличная. 8 октября она подала декларацию в качестве претендента на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, сегодня Правительственный портал сообщил, что Кабмин согласовал президентские кандидатуры на пост глав ОГА Одесской, Тернопольской и Харьковской областей.

Напомним, в прошлом месяце Зеленский также назначил губернаторов Ровенской, Николаевской и Винницкой облестей.

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Теги: Харьковская область, Губернатор, Кабмин Украины, назначение, ОГА, Алексей Гончаренко
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Источник: korrespondent.net

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