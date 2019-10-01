"Фразу вырвали из контекста": Гончарук заступился за Милованова

Премьер-министр призывает как минимум ознакомиться со всей речью, а не судить о министре по одной вырванной из речи фразе.

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Фраза “меня никогда особо не интересовала Украина“, которую нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов произнес 4 года назад на семинаре “Economy Lab“, является вырванной из контекста. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания Кабинета министров в среду, 9 октября, пишет “Украинская правда“.

По словам главы правительства, данная фраза не отражает реальное отношение министра к Украине, поскольку без остального контекста ее изначальный смысл искажен:

Эта фраза, которая была якобы там провозглашена Миловановым для того, чтобы показать свое отношение к Украине, таковой не является на самом деле. Фраза была произнесена в контексте большой речи, содержание которой совсем другое и это нужно понимать. Контекст всегда важен и выхватить пару слов из контекста для того чтобы дискредитировать человека всегда можно, - заявил Гончарук.

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Также премьер подчеркнул, что все министры в его правительстве являются патриотами и профессионалами, поэтому судить о них по “выхваченной из контекста фразе пятилетней давности“ не следует. По мнению главы Кабмина, те, кто распространяют видео с данным фрагментом речи Милованова, просто хотят дискредитировать министра:

Они ведь не все видео распространяют... Они имеют целью дискредитировать министра экономики. Потому что он работает для того, чтобы в Украине состоялись реформы, а это далеко не всех устраивает. Товарищи, которые хотят чтобы в Украине не произошло никогда ни земельной реформы, ни приватизации, того чтобы не прекращались коррупционные схемы, которые каждый день разрушаются сейчас министром Миловановым, - заявил Гончарук.

Полное выступление Милованова на семинаре (начиная с 2:25):

Напомним, в СМИ разразился скандал из-за фрагмента выступления министра экономики Тимофея Милованова, в котором он заявил о своем безразличии к Украине.

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