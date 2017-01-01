САП пыталась манипулировать экспертизой в деле по "Роттердам плюс" – СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины манипулировали экспертизами и пытались получить от Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выводы, выгодные им для расследования по делу “Роттердам плюс“. К таким выводам пришел автор издания Delo.ua Дмитрий Филипенко в опубликованной 8 октября статье. Об этом пишет Гордон.



По данным журналиста, САП пыталась манипулировать выводами экспертов, а директор НАБУ Артем Сытник в августе 2017 года, до проведения всех экспертиз, назвал формулу незаконной. В следующие два года в САП пытались получить от экспертов подтверждение этих слов, утверждает автор. Ответственная в производстве прокурор Ольга Яровая за два года трижды меняла вопросы в запросе на Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, пишет он.



Филипенко получил доступ к переписке Яровой с ведомством и сделал вывод, что одни и те же вопросы каждый раз формулировали по-новому. Из материалов следует, что следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о нанесенном ее применением ущербе, но результаты экспертизы это не изменило. По данным специалистов института, цены на электроэнергию соответствовали рыночным.



“На примере одной из экспертиз, заказанных САП и НАБУ, можно проследить, как, переформулируя вопросы, прокурор пыталась вывести экспертов на нужные ответы. Это дает представление не только о закулисье расследования по резонансному делу, но и в целом о подходах и методах сбора доказательств. Попытки склонить экспертов к нужным выводам при проведении экспертиз могут свидетельствовать о наличии в действиях прокурора САП признаков должностных, а может, и уголовных преступлений“, – отмечает обозреватель издания.



НАБУ под процессуальным руководством САП расследует дело о необоснованности формулы “Роттердам плюс“ и о возможных убытках, нанесенных ее применением, с марта 2017 года. Одной из обязательных составляющих расследования было проведение судебной экспертизы. Именно на получение результатов такой экспертизы неоднократно ссылался директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопросы о том, почему дело расследуют так долго, подчеркивает Филипенко.



24 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших угольную формулу “Роттердам плюс“. С 1 июля 2019 года вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен упразднены и формула “Роттердам плюс“ прекратила действие, но расследование НАБУ продолжается.



Экономическую обоснованность и законность формулы “Роттердам плюс“ подтвердил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Европейская ассоциация угля и лигнита Euracoal также пришла к выводу, что использование формулы “Роттердам плюс“ украинскими властями было обоснованным подходом.