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Зеленский подписал закон о защите географических брендов

Комментариев: 1
Ожидается, что внедрение закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза.
Владимир Зеленский подписал закон о защите географических указаний
Владимир Зеленский подписал закон о защите географических указаний
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правовой защиты географических указаний (№123-ІХ). Об этом в среду, 9 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Данный закон принят Верховной Радой 20 сентября (законопроект №1065). Он предусматривает усовершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой зашиты географических указаний путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, закон О защите прав на указание происхождения товаров, декрета Кабинета министров Украины О государственной пошлине.

Отмечается, что внедрение закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Согласно документу, географическое указание – это наименование, идентифицирующее происхождение товара из определенного географического места, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим местом происхождения; при этом хотя бы один из этапов производства такого товара должен осуществляться на определенной географической территории.

Ранее в Кабмине утвердили перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект Географические указания в Украине. 

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Теги: законы, закон, бренд, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Люблю_Украину    09.10.2019, 19:33
Оценка:  0
Люблю_Украину
прощай коньяк. прощай шампанское и еще куча иных наименований)
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