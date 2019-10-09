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С приходом осени в Украине возобновился рост цен

Комментариев: 6
В летние месяцы в Украине была зафиксирована дефляция в 1,4%, а в сентябре инфляция составила 0,7%.
С начала года цены в Украине выросли на 3,4%
С начала года цены в Украине выросли на 3,4%

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 0,7%, после снижения в летнии месяцы. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, в летние месяцы в фиксировалась дефляция: в июне - 0,5%, в июле - 0,6%, в августе - 0,3%.

В то же время в годовом измерении инфляция по итогам сентября снизилась до 7,5% с 8,8% по итогам августа и с 9,1% – по итогам июля.

Базовая инфляция в сентябре подскочила до 1,2% с "минус" 0,1% в августе и июле.

В целом с начала 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 3,4%, тогда как базовая инфляция составила 3,3%.

Как сообщалось, благодаря дефляции в июне, Украина покинула топ-20 стран мира с высокой инфляцией.

Отметим, в 2018 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

 

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Теги: инфляция, продукты питания, рост цен, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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толян04    09.10.2019, 19:37
Оценка:  +1
толян04
ага была дефлорация,и после этого потеря менструции,итог 2 полоски,тобиш картошка по 12-15 грн. это называется мыздобулыбля!
Люблю_Украину    09.10.2019, 19:30
Оценка:  +1
Люблю_Украину
На днях провели сравнение цен в Ашане в России и Украине. Оказалась ЗРАДА. В россии в целом цены оказались такие же или ниже.
Люблю_Украину    09.10.2019, 19:31
Оценка:  +1
Люблю_Украину
картошка так в три раза дешевле, лол...Сеня там делал аграрную страну и не доделал)
Boxerogos    09.10.2019, 19:36
Оценка:  0
Boxerogos
В России и хлеб дешевле чем у нас и деликатесы в виде красной рыбы и лососевой икры.В России цены растут не так быстро как в нашей"европейской" охреНэньке.Ведь те,кто поднимает цены и тарифы думают что мы все в ЕС работаем и получаем еврозарплату...
Boxerogos    09.10.2019, 19:24
Оценка:  0
Boxerogos
Килограмм кабачковой икры стоит минимум 60 гривен.Неделю назадстоил 40.Картошка минимум 14 гривен,яйца десяток минимум 18 гривен,гречка 25 гривен за килограмм.Зато средняя зарплата снизилась на 500 гривен.И это при том что гривна выросла в цене впервые зп три года.Вывод:при любом курсе гривны,барыги
Boxerogos    09.10.2019, 19:25
Оценка:  0
Boxerogos
своего не упустят.Ничего,пусть посидят с переполненными складами.))))))))))
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