Горсовет Львова предложит Зеленскому запретить эксплуатацию животных

Львовский горсовет предложит президенту и правительству запретить эксплуатацию животных в цирках и дельфинариях.

Львовский горсовет подготовит обращение к президенту и премьер-министра относительно безотлагательного внесения изменений в законодательство Украины в сфере защиты животных. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Ранее исполнительный комитет горсовета Львова принял решение О гуманном отношении к животным, которым признает их эксплуатацию в цирках и дельфинариях недопустимой.

Кроме того, решением предусмотрено создание Центра реабилитации животных, пострадавших от жестокого обращения, на территории регионального ландшафтного парка Вознесение.

В пресс-службе отметили, что от использования животных в цирковых представлениях полностью или частично отказались около полусотни стран мира.

"Например, общенациональный запрет на эксплуатацию животных действует в Австрии, Венгрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Нидерландах, Хорватии, Чехии, Швеции, Финляндии и Израиле. Локальные запрета введены в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии, Эстонии", - добавили в ведомстве.

Также в горсовете напомнили, что ранее во Львове было принято решение о запрете передвижных и других мобильных цирков.

Ранее суд запретил задействовать животных в выступлениях в Одесском цирке.

Напомним, что ранее в Луганске лев напал на циркача.

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