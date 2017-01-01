В Украину едет Глава МИД Нидерландов

Стеф Блок проведет переговоры со своим украинским коллегой на "важные темы международного характера".

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в четверг, 10 октября, приедет в Украину, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

Отмечается, что в ходе визита Блок встретится с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

"Среди основных тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказания практической помощи в проведении реформ. Будут также обсуждаться вопросы взаимодействия по важным темам международного характера", - говорится в сообщении.

После министры проведут пресс-конференцию для СМИ.

Напомним, накануне парламент Нидерландов единогласно проголосовал за расследования причастности Украины к катастрофе над Донбассом в 2014 году малазийского Боинга (рейс MH17) в июле 2014 года.

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