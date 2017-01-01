Зеленский провел переговоры с Меркель

Лидеры двух стран провели уже пятые телефонные переговоры. Обсуждался, в частности, вопрос возвращения украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 9 октября, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.

"Только что состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между Президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель", – написал он.

При этом посол отметил тесное общение двух лидеров.

"Этот чрезвычайно тесный доверительный личный контакт двух лидеров - наше мощнейше политическое оружие ради восстановления территориальной целостности Украины!" – написал Андрей Мельник.

Напомним, неделей ранее Меркель назвала место проведения следующей встречи в Нормандском формате.

До этого на полях сессии Генассамблеи ООН Зеленский обсуждал с Меркель встречу нормандской четверки.

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