Зеленский выдал удостоверения новым членам ЦИК

Глава государства поздравил членов Центральной избирательной комиссии с избранием и пожелал плодотворной работы.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии, поздравил их с избранием и пожелал плодотворной работы, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа", - сказал Зеленский на церемонии вручения в среду.

Офис президента Украины

Присутствовавший на встрече председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома с назначением и подчеркнул важность привлечения нового состава ЦИК к работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластии).

Ранее сообщалось, что назначен глава нового Центризбиркома. Избирательную комиссию возглавил Олег Диденко, прошедший по квоте Слуги народа. Ранее он был в ЦИК по квоте партии УДАР.

Новый состав президент Владимир Зеленский предложил Раде только накануне, а сегодня утром он уже был утвержден нардепами.

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