Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов

Политики обсудили сотрудничество по расследованию дела МН17 и о роли Украины в авиакатастрофе на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, обсудил вопрос сотрудничества в отношении расследования авиакатастрофы МН17 с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Встреча между Зеленским и Блоком состоялась в Киеве.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивании самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский проинформировал Блока о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Как сообщалось, завтра Стеф Блок проведет встречу с главой МИД Украины.

Напомним, накануне парламент Нидерландов единогласно проголосовал за расследования причастности Украины к катастрофе над Донбассом в 2014 году малазийского Боинга (рейс MH17) в июле 2014 года.

MH17: В Нидерландах хотят найти причастность Киева

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet