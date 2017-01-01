Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов

Комментариев: 0
Политики обсудили сотрудничество по расследованию дела МН17 и о роли Украины в авиакатастрофе на Донбассе.
Владимир Зеленский и Стеф Блок
Владимир Зеленский и Стеф Блок
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, обсудил вопрос сотрудничества в отношении расследования авиакатастрофы МН17 с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Встреча между Зеленским и Блоком состоялась в Киеве.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивании самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский проинформировал Блока о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

 

Как сообщалось, завтра Стеф Блок проведет встречу с главой МИД Украины.

Напомним, накануне парламент Нидерландов единогласно проголосовал за расследования причастности Украины к катастрофе над Донбассом в 2014 году малазийского Боинга (рейс MH17) в июле 2014 года.

MH17: В Нидерландах хотят найти причастность Киева

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: переговоры, Нидерланды, расследование, Владимир Зеленский, Крушение Боинг 777 под Донецком, Крушение Боинга 777
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь