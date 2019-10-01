Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинская ГТС готова к зиме - Коболев

Комментариев: 0
К началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 миллиарда кубометров, отметил глава компании.
Укртрансгаз выполнил 100% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС
Укртрансгаз выполнил 100% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС
utg.ua
 
Украина закупила газ на зимний период в полном объеме и полностью готова к отопительному сезону. Об этом 9 октября написал в Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.
 
"Мы долго и добросовестно готовились к следующей зиме. К началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 миллиарда куб. м, Укртрансгаз выполнил 100% плановых ремонтных и диагностических работ на украинской ГТС и ПХГ, мы начали использовать БПЛА для охраны объектов критической (и не только) инфраструктуры", - информировал Коболев.
 
Как отметили в Укртрансгазена 9 октября в ПХГ Украины накоплено 20,8 миллиарда кубометров голубого топлива. Этот показатель на 26% больше, чем в прошлом году, и является рекордным за последние девять лет.
 
Напомним, 26 сентября объемы газа в подземных хранилищах Украины обновили максимум за девять лет, достигнув 20,1 миллиарда кубометров.
 
Ранее Коболев сообщил, что Украина закачала в хранилища достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: газ, ГТС, Нафтогаз, отопительный сезон, Укртрансгаз, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь