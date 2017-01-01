Итоги 9 октября: Обострение в Сирии, протесты в Золотом

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Турция начала в Сирии новую военную операцию; между полицией и добровольцами в Кременной произошли столкновения: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Турция начала новую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием Источник мира.

По словам турецкого лидера целью новой операции является уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Вечером 9 октября стало известно, что турецкие войска пересекли границу с Сирией и приступили к проведению наземного этапа новой операции к востоку от реки Евфрат.

Также накануне Трамп “по великой мудрости“ пригрозил уничтожить экономику Турции.

Киев и 19 городов Киевской области образовали агломерацию

Киев и ряд городов Киевской области приняли решение о создании ассоциации Киевская агломерация. В ассоциацию, в частности, вошли Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вышгород, Вишневое, Ирпень.

Как отметил мэр столицы Владимир Кличко, сотрудничество Киева и окрестных городов ускорит развитие региона и его инфраструктуры.

В Золотом протестовали против разведения войск

На блокпост Золотое в Луганской области прибыли добровольцы и ветераны АТО с целью не допустить разведения войск в населенном пункте.

По дороге к Золотому на блокпосту в Кременной, колонну остановили правоохранители. Полиция стреляла в воздух и не давала им проехать.

Кабмин одобрил назначение трех глав обладминистраций

Кабинет министров одобрил предложения президента относительно назначения председателей Одесской, Тернопольской и Харьковской ОГА.

Так, на должность председателя Одесской ОГА утвердили Куцого Максима Васильевича, председателя Тернопольской ОГА − Сопеля Игоря Михайловича, председателя Харьковской ОГА − Кучера Алексея Владимировича.

Как отметил один из нардепов, премьер отменил согласование кандидатуры одного из губернаторов после СМС.

В Германии напали на синагогу

В федеральной земле Саксония-Анхальт произошла стрельба у синагоги в Галле, в результате которой погибли как минимум два человека. Преступник, который также обстрелял турецкую закусочную, вел прямую трансляцию своих действий.

По данным СМИ, на территорию расположенного там еврейского кладбища нападавшие, которых было двое, бросили ручную гранату.

Полиция ФРГ подтвердила, что, помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге, расположенном в 15 км от него.

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