Сутки в ООС: 24 обстрела, один военный ранен

Сепаратисты 24 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Читай также: Дошло до стрельбы: Стычки между полицией и ветеранами по дороге в Золотое

За сутки 9 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в четверг, 10 октября.

Кроме того, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 12 обстрелов: дважды вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Песков - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика, Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки, Павлополя, Новогнатовки - из стрелкового оружия.

Читай также: "Серую зону" могут расширить за счет подконтрольных Украине территорий, - Бондарь

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 12 обстрелов: вблизи Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм; пять раз в районе Золотого - обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм, а также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие; вблизи Гладосового - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Майорска - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Крымского - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки - из ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, что 8 октября сепаратисты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь среди бойцов ВСУ.

Также сообщалось, что 7 октября сепаратисты 27 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных ВСУ не было.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram