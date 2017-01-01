В Украину вернулось бабье лето с ливнями
10 октября в Украине будет заметно тепло. Заморозки окончательно покинут страну. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе Украины сегодня довольно теплою Воздух прогреется в пределах +13…+17 градусов. Местами вероятны кратковременные ливни. Солнечно будет во Львове и Тернополе.
На востоке ситуация похожая. Немного дождливым день будет для сумчан. Остальным населенным пунктам не стоит ждать осадков. Будет облачно с прояснениями. На термометре +15…+17 градусов по Цельсию.
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Южным регионам сегодня обещают теплый и солнечный день. На улице +18…+21 градус по Цельсию.
В северной части страны ожидается теплый, но мокрый день. Температура воздуха от +15 до +18 градусов. Вероятный кратковременный дождь.
В Центральной Украине преимущественно облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +19 градусов.
В Киеве облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +16…+18 градусов.
Напомним, в Карпатах выпал снег, обещают сильные заморозки. Заснежило, в частности, в окрестностях села Поляниця возле курорта Буковель, на Драгобрате, а также возле Славского.
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