Пресс-марафон Зеленского: аккредитовали 300 участников, отказали известным журналистам
Пресс-марафон Владимира Зеленского начнется сегодня, 10 октября, в 10 часов. На мероприятие аккредитовались три сотни представителей медиа. Многим отказали.
Об этом сообщает пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ВВС-Украина.
Аккредитовано более 300 журналистов. Мы только едем с работы. Ну что же, желаем удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому! - сказала Мендель.
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Между тем, среди журналистов растет недовольство и гнев. Несколько представителей известных украинских медиа сообщили, что Офис президента отказал им в аккредитации.
В частности в аккредитации отказали журналисту "Цензор.нет" Евгению Кузьменко, корреспонденту BIHUS.info Даниилу Мокрику, а также главному редактору проекта "Исландия" Сергею Гришин.
Пресс-служба Президента Украины отказала мне (а в моем лице - и "Цензор. НЕТ) в аккредитации на сегодняшний пресс-марафон с участием президента Украины (см. Скрин). Формулировка загадочно-лаконичная:" В связи с таймингом”, - написал Кузьменко.
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Позже журналист сообщил, что ОП изменил позицию и аккредитовал его на вечернюю часть пресс-марафона.
В то же время Сергей Гришин сообщил, что ОП сначала подтвердил аккредитацию их корреспондента, а потом, в 00:06 - отказали. Корреспондент уже ехал в поезде.
Само мероприятие начнется в 10:00 в недавно открытом Kyiv Food Market в центре Киева.
Напомним, Зеленский проведет пресс-марафон. Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов.
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