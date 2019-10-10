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Пресс-марафон Зеленского: аккредитовали 300 участников, отказали известным журналистам

Комментариев: 4
На пресс-марафон президента аккредитовали 300 журналистов.
Президент проведет пресс-марафон
Президент проведет пресс-марафон
president.gov.ua

Пресс-марафон Владимира Зеленского начнется сегодня, 10 октября, в 10 часов. На мероприятие аккредитовались три сотни представителей медиа. Многим отказали. 

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ВВС-Украина.

Аккредитовано более 300 журналистов. Мы только едем с работы. Ну что же, желаем удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому! - сказала Мендель.

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Между тем, среди журналистов растет недовольство и гнев. Несколько представителей известных украинских медиа сообщили, что Офис президента отказал им в аккредитации.

В частности в аккредитации отказали журналисту "Цензор.нет" Евгению Кузьменко, корреспонденту BIHUS.info Даниилу Мокрику, а также главному редактору проекта "Исландия" Сергею Гришин.

Пресс-служба Президента Украины отказала мне (а в моем лице - и "Цензор. НЕТ) в аккредитации на сегодняшний пресс-марафон с участием президента Украины (см. Скрин). Формулировка загадочно-лаконичная:" В связи с таймингом”, - написал Кузьменко.

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Позже журналист сообщил, что ОП изменил позицию и аккредитовал его на вечернюю часть пресс-марафона.

В то же время Сергей Гришин сообщил, что ОП сначала подтвердил аккредитацию их корреспондента, а потом, в 00:06 - отказали. Корреспондент уже ехал в поезде.

Само мероприятие начнется в 10:00 в недавно открытом Kyiv Food Market в центре Киева.

Напомним, Зеленский проведет пресс-марафон. Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов.

 

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Теги: ОП, Мендель, Зеленский, пресс-марафон
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Комментариев (5)
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Woodbrother    10.10.2019, 10:54
Оценка:  0
Woodbrother
Квартальный клоун ЗЕ паталогически боится прессы. Говорить экспромтом он не может. Только по сценарию, который пишет неизвестно кто, возможно даже не в нашей стране. Как был куклой -марионеткой на сцене, так ей и остался.
Boxerogos    10.10.2019, 11:06
Оценка:  0
Boxerogos
Бабушка Виолетта,на тебя снова упал телевизор,когда там шли новости"каналу чесних новин".Но это прекрасно!Дегенераты,типа тебя,нам очень нужны!)))))))))))
Boxerogos    10.10.2019, 10:46
Оценка:  -3
Boxerogos
Журналистам как раз не отказали.Отказали лишь журнашлюшкам-потрохоботам.Но их место в тюрьме.Вместе с их кормильцем Педей Пидоpoшенко и его подельниками.
Андрей_и_Богдан    10.10.2019, 09:58
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
НЕ_МОЖЕТ_БЫТЬ
Зе! из всех журналистов выбрал себе пушистых кроликов, таких чтоб могли выучить один вопрос!
Boxerogos    10.10.2019, 10:48
Оценка:  -3
Boxerogos
Потрохобот,ты расстроился что там не будет порошенковских очколизов,типа тебя?Подай в суд на Зе,чмыряка попуканный!)))))))))))
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