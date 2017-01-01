В результате проведенной операции "Перехват" один из подозреваемых уже задержан.

В Харькове совершили дерзкое ограбление на миллион

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В Харькове совершили дерзкое ограбление на миллион

Во вторник, 8 октября, в Харькове группа злоумышленников совершила вооруженное ограбление мужчины, который перевозил крупную сумму денег.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Трое неизвестных мужчин разбили окна в машине 30-летнего жителя Харькова и, угрожая ему ножом, завладели сумкой с наличными и ноутбуком. После совершения преступления неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Camry.

Отметим, ранее местные СМИ писали, что, по словам очевидцев, водитель нес в сумке 1 миллион гривен из турагенства.

В результате проведенной операции "Перехват" один из подозреваемых уже задержан. Им оказался 40-летний гражданин Грузии. Местонахождение остальных участников ограбления устанавливается. Открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 4 октября, в городе Бровары жертвой грабителей оказался военный -парня избили табуреткой и раздетым бросили на обочине.

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