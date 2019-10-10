Начал с "1+1": В Kyiv Food Market Зеленский отвечает на вопросы СМИ - трансляция

Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов в гастрономической локации.

В связи с марафоном собрался митинг, люди держат плакаты с вопросами для Зе dsnews.ua

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В Киеве журналисты собрались на встречу и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая пройдет в формате пресс-марафона. Прямую трансляцию, в том числе, ведет Hromadske. ведет прямую видеотрансляцию и текстовый онлайн с места события.

Отметим, Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов в гастрономической локации Kyiv Food Market: представители различных медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что на мероприятие аккредитовали более 300 журналистов и, "по самым скромным подсчетам, мероприятие может длиться более 10 часов". По ее словам, заявок от журналистов было более 1000.

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Работники Kyiv Food Market говорят, что первый этаж локации работает в обычном режиме, а второй этаж будет закрыт для посетителей, поскольку именно там Зеленский общаться с журналистами.

Обычно Kyiv Food Market работает с 11:00, но сегодня их рабочий день начался в 10:00. Первая группа журналистов должна стартовать общение с Зеленским в 10:00.

В нее попали журналисты "1 + 1", НВ и "Новости Донбасса". Каждая группа будет иметь по полчаса на разговор с президентом.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сегодня примет участие в пресс-марафоне.

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