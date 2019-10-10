12-летняя роженица из Ровно отказалась от своего ребенка
12-летняя роженица из Ровно решила написать отказ от своего малыша. Об этом передает Радио Трек, ссылаясь на руководителя службы по делам детей Андрея Мищеню.
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По словам чиновника, причиной отказа мамы от малыша стал его врожденный дефект. Ребенок требует дополнительного ухода и операции. Сразу же после родов 12-летняя мама уехала из перинатального центра.
Перед уходом она сообщила врачам, что не может обеспечить малышу полноценный уход и написала заявление об отказе. После этого горе-мать не навещала свое чадо и даже не интересовалась состоянием его здоровья.
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Сейчас мальчика готовят к передаче в дом ребенка.
Напомним, в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Девочку привезли в больницу с мусорной свалки посреди ночи. У родившегося ребенка есть физический недостаток.
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