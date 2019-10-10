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12-летняя роженица из Ровно отказалась от своего ребенка

Комментариев: 3
История с малолетней роженицей из Ровно получила печальное продолжение.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Высокий замок

12-летняя роженица из Ровно решила написать отказ от своего малыша. Об этом передает Радио Трек, ссылаясь на руководителя службы по делам детей Андрея Мищеню.

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По словам чиновника, причиной отказа мамы от малыша стал его врожденный дефект. Ребенок требует дополнительного ухода и операции. Сразу же после родов 12-летняя мама уехала из перинатального центра.

Перед уходом она сообщила врачам, что не может обеспечить малышу полноценный уход и написала заявление об отказе. После этого горе-мать не навещала свое чадо и даже не интересовалась состоянием его здоровья.

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Сейчас мальчика готовят к передаче в дом ребенка.

Напомним, в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Девочку привезли в больницу с мусорной свалки посреди ночи. У родившегося ребенка есть физический недостаток.

 

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Теги: ребенок, 12-летняя роженица, Ровно, отказ от ребенка
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Комментариев (3)
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T-REX2    10.10.2019, 10:53
Оценка:  -1
T-REX2
Ну цыгане ,у них это норма рожать в 10-12 лет
темп    10.10.2019, 10:52
Оценка:  0
темп
Двенадцать лет.... Какая сознательность???
Boxerogos    10.10.2019, 10:36
Оценка:  -1
Boxerogos
А кули вы хотели!Ведь это ребёнок Джигурды!
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