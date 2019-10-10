В Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько

В сентябре Олега Приходько и его супругу Людмилу допрашивали сотрудники ФСБ.

В Крыму среду, 9 октября, в силовики российских оккупантов задержали активиста Олега Приходько.

Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

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По информации знакомых активиста, в дом к Приходько сотрудники ФСБ пришли около 17:00 и заявили ему и его супруге, что будут проводить осмотр гаражей. Приходько пошел с ними без верхней одежды и домой не вернулся.

Кроме того, дочь Приходько сообщила правозащитникам, что утром 10 октября была задержана Людмила Приходько. Где сейчас находятся Олег и Людмила Приходько, дочери не известно.

Как отмечается, в сентябре Олега Приходько и его супругу Людмилу допрашивали сотрудники ФСБ. Они спрашивали у Приходько, участвовал ли он в событиях на Майдане в Киеве, в 2014 году.

Как сообщалось 27 сентября, в Крыму прошли обыски у главы регионального Меджлиса в Судаке.

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