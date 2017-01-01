А и Б: Зеленский раскрыл два плана по Донбассу

Президент подчеркнул, что основной его целью является мир.

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Президент Владимир Зеленский по-прежнему считает своей основной задачей, миссией прекращение войны на Донбассе. Об этом глава государства заявил во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве, передает "ДС".

"Когда меня избрали президентом, я хочу напомнить, какого Зеленского выбрало общество, - президента, который прекратит войну. Именно такой Зеленский остается. Главная моя цель личная - я хочу прекратить эту войну, это моя миссия", - отметил он.

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"Во-первых, когда я обращаюсь к украинцам, то обращаюсь не только на контролируемой территории, но и ко всем украинцам, где бы они ни жили. Для меня они равны. Не украинцы для меня - это люди, которые стреляют по нам", - заявил Зеленский.

"Наша главная была ошибка - это когда люди приехали с оккупированных территорий, а мы как власть не обеспечили их жильем и работой. Многие из них поехали обратно, ища убежище. Это обычные люди, живые", - подчеркнул он.

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"Молодой человек уехал, убежал, но там осталась его мать, которая не может выехать по состоянию здоровья. Этот человек должен был найти здесь свое место и деньги, но не нашел, но она не мог бросить свою мать. Он нормальный украинец", - добавил президент.

Он убежден, что власть не может все, "но это было очень важно, и это надо было обеспечить".

"Например, во Львове есть гостиница, где весь персонал - это люди с временно оккупированных территорий. Обычные люди помогали. А власть не обеспечила", - привел Зеленский пример.

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"Если на Донбассе человек думает, что он не украинец, я не могу ему влезть в мозг и все ему объяснить. Это его видение и его желания. Все, кто чувствуют себя украинцем, должны знать, что мы их не оставляем и мы их вернем - вместе с территориями", - заверил президент.

"Это наш план "А". А план "Б" - всех, кто чувствуют себя украинцами, мы должны обеспечить их возможностью быть здесь", - пояснил Зеленский свою позицию.

Напомним, ранее Зеленский объявил о том, что планирует провести пресс-марафон.

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