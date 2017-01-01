Евгений Черняк выступит в Харькове на интенсиве Big Money

Этого ждала вся страна. Образовательная компания для предпринимателей GeniusMarketing проводит серию живых мероприятий для бизнесменов по Украине. 4 города. 4 топ-эксперта на сцене. 4 часа ценного практического контенте по бизнесу. Уже 21 ноября интенсив Big Money пройдет в Харькове на арт-заводе “Механика”.

Своими наработками, опытом и кейсами с участниками поделятся:

Евгений Черняк

Бизнес-спикер №1 в СНГ. Автор популярного бизнес-канала на YouTube Big Money. Входит в ТОП-100 предпринимателей по версии Forbes Ukraine.

Тема: Открытый диалог о бизнесе с залом.

Олесь Тимофеев

Основатель компании GeniusMarketing. Топовый интернет-маркетинг стратег в СНГ. Идейный вдохновитель Лаборатории Онлайн Бизнеса.

Тема: “17 простых и новых тактик интернет-маркетинга для быстрого роста заявок и высоких конверсий”.

Марина Авдеева

Управляющий акционер “Арсенал Страхование”. Заработала первый $1 млн в 27 лет. Входит в ТОП-100 самых успешных женщин Украины.

Тема: “Как создать команду, которую никогда не переманит конкурент”.

Также ожидается выступление секретного спикера. Имя эксперта станет известно ближе к старту мероприятия.

“Бизнес – это просто. Потрать меньше. Заработай больше”, – говорит хэдлайнер ивента Евгений Черняк.

На интенсиве вы получите практические руководства, как внедрить и улучшить эту простую мысль в вашем бизнесе.

Регистрируясь на мероприятие прямо сейчас, вы получаете в подарок полное выступление Евгения Черняка на нашумевшей Лаборатории Онлайн Бизнеса 2019:

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