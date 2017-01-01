“Я тебе не верю”: Зеленский рассказал, как жителям Донбасса бороться с пропагандой
Украинцы, которые живут на оккупированном Донбассе, не должны позволять пропагандистским российским телеканалам влиять на свое сознание. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.
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По словам президента, только сами люди могут остановить влияние кремлевской пропаганды на себя.
Никакие СМИ не должны на них влиять. И это могут сделать только они сами - переключать эти каналы, не смотреть их. А если и смотреть, то говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю! Скоро наша украинская власть здесь появится. Скоро наши ребята за нами вернутся, - отметил Зеленский.
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Гарант также добавил, что украинская сторона работает над тем, чтоб на оккупированном Донбассе снова появились украинские каналы.
Напомним, на пресс-марафон Зеленского аккредитовали 300 участников, отказали известным журналистам. На пресс-марафон президента аккредитовали 300 журналистов.
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