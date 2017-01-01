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“Я тебе не верю”: Зеленский рассказал, как жителям Донбасса бороться с пропагандой

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Зеленский дал совет жителям Донбасса, которые подвергаются российской пропаганде.
Зеленский дал совет жителям Донбасса
Зеленский дал совет жителям Донбасса
ОПУ

Украинцы, которые живут на оккупированном Донбассе, не должны позволять пропагандистским российским телеканалам влиять на свое сознание. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

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По словам президента, только сами люди могут остановить влияние кремлевской пропаганды на себя.

Никакие СМИ не должны на них влиять. И это могут сделать только они сами - переключать эти каналы, не смотреть их. А если и смотреть, то говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю! Скоро наша украинская власть здесь появится. Скоро наши ребята за нами вернутся, - отметил Зеленский. 

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Гарант также добавил, что украинская сторона работает над тем, чтоб на оккупированном Донбассе снова появились украинские каналы.

Напомним, на пресс-марафон Зеленского аккредитовали 300 участников, отказали известным журналистам. На пресс-марафон президента аккредитовали 300 журналистов.

 

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Теги: Зеленский, пропаганда, пресс-марафон, Донбасс
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