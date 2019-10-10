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Когда я пришел, думал, будем "сажать" на второй день, - Зеленский

Комментариев: 13
Президент рассказал, что должен вести себя сдержанно.
Зеленский рассказал о "посадках"
Зеленский рассказал о "посадках"
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его ожидания не совпали с действительностью. По его словам, президенту приходится вести себя сдержанно, чтоб не попадать в скандалы о вмешательстве президента в работу правоохранителей.

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Об этом он рассказал во время пресс-марафона.

Президент отметил, что вопрос привлечения коррупционеров к уголовной ответственности не входит в его полномочия. Между тем, во время предвыборной кампании Зеленский обещал “посадки” коррупционеров.

Когда я пришел, я думал, что мы на второй день будем всех "сажать". Всех коррупционеров…Все сказали: "Ай-ай-ай, президент не может влиять на правоохранительные органы", - сказал Зеленский.

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Президент рассказал, что контролировать ситуацию в рамках закона он может путем совещаний с руководством силовых структур.

А я могу собирать совещания с правоохранителями и обсуждать их действия? Так да, так по закону, - добавил он.

Напомним, Зеленский рассказал, как жителям Донбасса бороться с пропагандой. Зеленский дал совет жителям Донбасса, которые подвергаются российской пропаганде.

 

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Теги: Зеленский, президент, пресс-марафон, посадки
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Комментариев (14)
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финишнастарте    10.10.2019, 12:26
Оценка:  +1
финишнастарте
все уже сидят в удобных креслах-выполнено!
ira0957    10.10.2019, 12:21
Оценка:  -1
ira0957
"Когда я пришёл, я думал... что буду только хуем на рояле играть" (с) Зеленский
Lyonya-Space    10.10.2019, 12:27
Оценка:  +1
Lyonya-Space
А у Ирки как всегда: мышь в руке, а х.уй в уме!
Sancho-s    10.10.2019, 12:19
Оценка:  +1
Sancho-s
Посадун
ШтормЗайцев    10.10.2019, 12:03
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
По совету своих рассейских друзей не умный клоун ЗЕ хотел сразу же пересадить всех попередников. Но потом ему кто то объяснил, что они то же не пальцем деланные. Теперь клоуну ЗЕ все время приходится ходить в бронежилете. Печалька.
ira0957    10.10.2019, 12:22
Оценка:  -3
ira0957
ШтормЗайцев это твои рассейские друзья тебе советуют себя идиотом выставлять?
T-REX2    10.10.2019, 11:58
Оценка:  -3
T-REX2
Сажай Пэдро и ко-Украина тебе скажет СПАСИБО
Sancho-s    10.10.2019, 12:19
Оценка:  +3
Sancho-s
С тебя начнёт
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 11:47
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Даже если он и в самом деле думал, что на второй день начнет сажать - это говорит только о том, что он взялся за дело, о котором не имеет ни малейшего представления. И все его последующие действия наглядно это показывают. До 73%, проголосовавших за него, это не дошло до сих пор. Поэтому он сам
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 11:47
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
это все им объясняет.
Sugar_Free    10.10.2019, 11:41
Оценка:  +5
Sugar_Free
А министра МВД который пять лет дискредитировал все министерство тоже не разрешили поменять? Это тоже вмешательство и сказали ай ай ай?
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 11:44
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Аваков - смотрящий от солнцевской ОПГ. Артиклю его хозяева не позволили сменить исправного смотрящего.
Зарин_и_Зоман    10.10.2019, 11:55
Оценка:  +3
Зарин_и_Зоман
Именно от солнцевской? Не от "Слонов"?
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 11:32
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Сбрехал, когда обещал. А лохи поверили. А я отвечу тебе заголовком одной из предыдущих новостей: "Я тебе не верю!"
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