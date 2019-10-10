Когда я пришел, думал, будем "сажать" на второй день, - Зеленский

Президент рассказал, что должен вести себя сдержанно.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его ожидания не совпали с действительностью. По его словам, президенту приходится вести себя сдержанно, чтоб не попадать в скандалы о вмешательстве президента в работу правоохранителей.

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Об этом он рассказал во время пресс-марафона.

Президент отметил, что вопрос привлечения коррупционеров к уголовной ответственности не входит в его полномочия. Между тем, во время предвыборной кампании Зеленский обещал “посадки” коррупционеров.

Когда я пришел, я думал, что мы на второй день будем всех "сажать". Всех коррупционеров…Все сказали: "Ай-ай-ай, президент не может влиять на правоохранительные органы", - сказал Зеленский.

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Президент рассказал, что контролировать ситуацию в рамках закона он может путем совещаний с руководством силовых структур.

А я могу собирать совещания с правоохранителями и обсуждать их действия? Так да, так по закону, - добавил он.

Напомним, Зеленский рассказал, как жителям Донбасса бороться с пропагандой. Зеленский дал совет жителям Донбасса, которые подвергаются российской пропаганде.

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