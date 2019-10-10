Такой приказ немецкий МИД разослал в свои консульства, спустя "всего" полгода посла начала выдачи паспортов РФ на Донбассе.

ФРГ не будет давать визы владельцам паспортов РФ из ОРДЛО depositphotos.com

Читай также: Ехал за “безвизом“: В Украине будут судить боевика “Самообороны Крыма“

Министерство иностранных дел Германии приказало немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе, - написал Мельник .

Напомним, в сентябре немецкая пресса сообщила, что за полгода, в течение которого Россия раздавала свои паспорта жителям ОРДЛО, Германия выдала владельцам российских паспортов около 100 000 виз. При этом неизвестно, сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО, поскольку различий между владельцами паспортов якобы не делалось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.