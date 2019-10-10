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ФРГ не будет давать визы владельцам паспортов РФ из ОРДЛО

Комментариев: 13
Такой приказ немецкий МИД разослал в свои консульства, спустя "всего" полгода посла начала выдачи паспортов РФ на Донбассе.
ФРГ не будет давать визы владельцам паспортов РФ из ОРДЛО
ФРГ не будет давать визы владельцам паспортов РФ из ОРДЛО
depositphotos.com

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Министерство иностранных дел Германии приказало немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе, - написал Мельник .

Напомним, в сентябре немецкая пресса сообщила, что за полгода, в течение которого Россия раздавала свои паспорта жителям ОРДЛО, Германия выдала владельцам российских паспортов около 100 000 виз. При этом неизвестно, сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО, поскольку различий между владельцами паспортов якобы не делалось.

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Теги: Германия, виза, МИД, паспорт РФ, ОРДЛО
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Комментариев (13)
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ira0957    10.10.2019, 12:25
Оценка:  -3
ira0957
"Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter."
Одна баба сказала. А официальное подтверждение есть?
VSHIVANKA    10.10.2019, 12:12
Оценка:  -5
VSHIVANKA
КАКОЙ УЖАС....
КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ?!
WTF2wtf    10.10.2019, 12:31
Оценка:  +1
WTF2wtf
А какое дело до этого ольгинскому быдлоботу на бюджете россии?
Ты на оккупированном Донбассе не живешь и тебе срать на все то кровавое говно и нищету, которые принесла туда россия своей оккупацией ...
tulchanin    10.10.2019, 11:55
Оценка:  -3
tulchanin
Меня терзают смутные сомнения, что Путин решил выдавать паспорта жителям ОРДЛО для того чтоб они смогли ездить в ЕС или работать там. Так что непонятно по кому этот "выстрел" от ЕС, с большой вероятностью он вполне укладывается в "план Кремля".
WTF2wtf    10.10.2019, 12:20
Оценка:  +2
WTF2wtf
Темпы выдачи черепашьи, типа расчитанные на долгие годы ...
но до 1 декабря 2019 ВСЕ наемники российских армейских корпусов на Донбассе должны иметь российские паспорта.
WTF2wtf    10.10.2019, 12:22
Оценка:  +2
WTF2wtf
Еще непонятно о чем договорятся или не договорятся президенты,
но президент россии похоже хочет слить захваченный и разграбленный им Донбасс с минимальными потерями для самих оккупантов ... на сам Донбасс ему традиционно плевать, но как бонус его наемникам - паспорт РФ, с которым они могут свалить
WTF2wtf    10.10.2019, 12:27
Оценка:  +2
WTF2wtf
Дальше россии с этими полупалеными доками не особо свалишь, а в россии вполне можно находиться.
Те, кому не светит амнистия за тяжкие преступления, вполне могут прятаться в россии (как и было всегда).
А с Донбассом было всем все понятно - они просто заложники россии, дешевые бесправные заложники ..
WTF2wtf    10.10.2019, 12:28
Оценка:  +2
WTF2wtf
... заложники, которыми оккупант торгуется по более интересному для него захваченному региону (Крым) и использует просто для дальнейшего давления на Украину.
Теперь россия стала явным врагом для Украины усилиями лично президента россии.
tulchanin    10.10.2019, 12:34
Оценка:  -2
tulchanin
Свалить куда ? В РФ ? Так они и сейчас могут свалить.... непонятно.
1. Либо расчет что они останутся и паспорта их защитят от возможных "украинских чисток". Как с юж.Осетией.
2. Либо раскидать трудоспособных по РФ и тогда у Украины будут проблемы с желающими "восстанавливать Донбасс".
Люблю_Украину    10.10.2019, 11:27
Оценка:  0
Люблю_Украину
кто в курсе как быстро определить что паспорт ордло? по прописке или по серии?
WTF2wtf    10.10.2019, 11:53
Оценка:  -1
WTF2wtf
Бот лицемерный,
там прописки нет никакой российской, для оккупированного Донбасса отдельные серии сделали ... и не новость
WTF2wtf    10.10.2019, 12:30
Оценка:  +2
WTF2wtf
во ... а тут минусы - просто истерика у кого-то, не принимающего реальность?
Via_dolorosa    10.10.2019, 11:56
Оценка:  +4
Via_dolorosa
Так же как липовые паспорта Крыма; по серии, есть базы данных и всё это можно отследить. Поэтому при желании все эти липовые паспорта можно заблокировать и ни куда вы с ними не поедите.
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