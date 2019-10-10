ФРГ не будет давать визы владельцам паспортов РФ из ОРДЛО
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Министерство иностранных дел Германии приказало немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.
Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе, - написал Мельник .
Напомним, в сентябре немецкая пресса сообщила, что за полгода, в течение которого Россия раздавала свои паспорта жителям ОРДЛО, Германия выдала владельцам российских паспортов около 100 000 виз. При этом неизвестно, сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО, поскольку различий между владельцами паспортов якобы не делалось.
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Одна баба сказала. А официальное подтверждение есть?
КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ?!
Ты на оккупированном Донбассе не живешь и тебе срать на все то кровавое говно и нищету, которые принесла туда россия своей оккупацией ...
но до 1 декабря 2019 ВСЕ наемники российских армейских корпусов на Донбассе должны иметь российские паспорта.
но президент россии похоже хочет слить захваченный и разграбленный им Донбасс с минимальными потерями для самих оккупантов ... на сам Донбасс ему традиционно плевать, но как бонус его наемникам - паспорт РФ, с которым они могут свалить
Те, кому не светит амнистия за тяжкие преступления, вполне могут прятаться в россии (как и было всегда).
А с Донбассом было всем все понятно - они просто заложники россии, дешевые бесправные заложники ..
Теперь россия стала явным врагом для Украины усилиями лично президента россии.
1. Либо расчет что они останутся и паспорта их защитят от возможных "украинских чисток". Как с юж.Осетией.
2. Либо раскидать трудоспособных по РФ и тогда у Украины будут проблемы с желающими "восстанавливать Донбасс".
там прописки нет никакой российской, для оккупированного Донбасса отдельные серии сделали ... и не новость