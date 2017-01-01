Активисты пришли спросить Зе о кнопкодавах и принесли биту для Мендель

Участники митинга держат плакаты с основными обещаниями президента перед выборами.

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Активисты проводят пикет под зданием, где проходит пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Участники акции держат плакаты с призывами "Где зарплаты учителей по $4000?", "Почему не сложили мандаты кнопкодавы?", "Где всеукраинский референдум о земле?", "Сваты - это как Липецкая фабрика?".

Кроме того, журналисты принесли на митинг биту, символизирующую отношение пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель к СМИ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский озвучил два плана украинской власти по Донбассу.

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