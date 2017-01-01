Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Активисты пришли спросить Зе о кнопкодавах и принесли биту для Мендель

Комментариев: 0
Участники митинга держат плакаты с основными обещаниями президента перед выборами.
Под пресс-марафоном от Зе собрался митинг
Под пресс-марафоном от Зе собрался митинг
Цензор.нет

Читай также: Начал с "1+1": В Kyiv Food Market Зеленский отвечает на вопросы СМИ - трансляция

Активисты проводят пикет под зданием, где проходит пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Участники акции держат плакаты с призывами "Где зарплаты учителей по $4000?", "Почему не сложили мандаты кнопкодавы?", "Где всеукраинский референдум о земле?", "Сваты - это как Липецкая фабрика?".

Кроме того, журналисты принесли на митинг биту, символизирующую отношение пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель к СМИ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский озвучил два плана украинской власти по Донбассу.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь