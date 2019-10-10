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Зеленский обещает мирно уйти в случае нового Майдана

Комментариев: 9
При этом президент предупреждает, что после его ухода ожидать мира на Донбассе не следует.
Зеленский обещает мирно уйти в случае нового Майдана
Зеленский обещает мирно уйти в случае нового Майдана
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский не боится очередного “майдана“ и готов уйти с должности в случае, если того потребует население. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, 10 октября, передает УНН.

По поводу “майдана“ - я ничего такого не боюсь. В любую минуту. Если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, и чтобы я не был президентом. Кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь, но люди должны знать, что они (в случае оставления должности Зеленским - ред.) изберут - они точно не выберут прекращение войны, - отметил Президент.

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При этом он добавил, что именно его и именно за обещание прекратить войну избрало большинство украинцев среди всего “меню“ политиков.

Напомним, Зеленский заявил, что своей главной задачей на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.

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Теги: Владимир Зеленский, президент, Майдан, протесты
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Комментариев (12)
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lusyika    10.10.2019, 12:39
Оценка:  0
lusyika
Можеш пакувати валізи, моніка!!!! 14 точно буде майдан!!!!!!
финишнастарте    10.10.2019, 12:24
Оценка:  +1
финишнастарте
население требует выполнения Ваших обещаний- всего навсего
Sancho-s    10.10.2019, 12:17
Оценка:  0
Sancho-s
Мир ценой капитуляции точто не нужен!
ira0957    10.10.2019, 12:19
Оценка:  -1
ira0957
Да, лучше ценой сотен тысяч смертей. Гавкает за войну тот, кто знает, что ему не придется воевать.
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 12:32
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Хочешь мира - готовься к войне.
ШтормЗайцев    10.10.2019, 12:06
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Уже можешь уходить. ЗАВРАЛСЯ, НЕТ ОПЫТА, ВСЕ ПРОГАДИЛ, НАДОЕЛ.
sergei77    10.10.2019, 12:14
Оценка:  -2
sergei77
если объективно - ничего выдающегося зе не сделал, но и не "прогадил" как вы тут драматизируете
ШтормЗайцев    10.10.2019, 12:42
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Вся внешняя политика прогажена. Экономика пошла под откос.
T-REX2    10.10.2019, 11:57
Оценка:  +2
T-REX2
Потрохососы уже палатки готовят,но xyй вам
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 12:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Минусуй, не минусуй - все равно получишь ...!
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 11:51
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
"Я тебе не верю!" Зеленский.
chytan    10.10.2019, 11:49
Оценка:  -2
chytan
Зеленый баран !!!
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