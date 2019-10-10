Зеленский обещает мирно уйти в случае нового Майдана

При этом президент предупреждает, что после его ухода ожидать мира на Донбассе не следует.

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Президент Владимир Зеленский не боится очередного “майдана“ и готов уйти с должности в случае, если того потребует население. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, 10 октября, передает УНН.

По поводу “майдана“ - я ничего такого не боюсь. В любую минуту. Если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, и чтобы я не был президентом. Кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь, но люди должны знать, что они (в случае оставления должности Зеленским - ред.) изберут - они точно не выберут прекращение войны, - отметил Президент.

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При этом он добавил, что именно его и именно за обещание прекратить войну избрало большинство украинцев среди всего “меню“ политиков.

Напомним, Зеленский заявил, что своей главной задачей на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.

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