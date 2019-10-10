На выставке оружия в Киеве заметили фигуранта скандала в Укроборонпроме

Виталий Жуков осматривал новые образцы вооружения.

На выставке нового вооружения в столице был замечен Виталий Жуков, который является фигурантом скандального дела о хищениях в Укроборонпроме. Об этом сообщает BIHUS.info на своей странице в Facebook.

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Издание опубликовало фотографию Жукова на мероприятии и написало пост возмущения.

Интересно, что на той же выставке был президент Украины Владимир Зеленский, который обещал посадить всех, кто имеет отношение к хищению в оборонке.

И он не только гуляет, но и презентует на выставке новые продукты!! Как будто и не было тех миллионов убытков, контрабанды российской техники! А рядом на выставке прогуливается президент Зеленский, который до выборов так возмущался коррупцией в оборонке, - написали под фотографией журналисты.

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Ранее в программе “Наші гроші” журналисты доказали, что Жуков является другом Гладковского-младшего. Есть подозрения, что Жуков вместе с четой Гладковский наладили коррупционную схему, согласно которой "Укроборонпром" покупал российские запчасти с 2015 года через фирмы-прокладки по завышенной стоимости.

Напомним, Турчинов прокомментировал новинки украинского оборонпрома, представленные на выставке “Оружие и безопасность - 2019“. С каждым годом качество и спектр предложений украинских производителей оружия значительно возрастает.

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