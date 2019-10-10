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Порошенко забывает, что он уже не президент - Зеленский

Комментариев: 1
По мнению главы государства, экс-президент подбивает людей на протесты, надеясь затеять новый Майдан.
Зеленский прокомментировал слова Порошенко о "формуле Ш"
Зеленский прокомментировал слова Порошенко о "формуле Ш"
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления экс-президента Петра Порошенко относительно “формулы Штайнмайера“. 

“Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент“, - подчеркнул Зеленский.

“Я боюсь, что он в это не верит и это проблема на физическом уровне. Он против разведения сил и ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан ... он подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями“, - считает президент.

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В то же время Зеленский признал, что Офис президента недостаточно хорошо объяснил населению позицию Украины по “формуле Штайнмайера“ и это было ошибкой. Однако именно согласование формулы Зеленский не считает ошибкой.

Напомним, Зеленский пообещал лично уйти в случае нового Майдана.

 

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Теги: Зеленский, Порошенко, Майдан, формула Штайнмайера
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 12:33
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А Зеленский думает что он - президент.
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