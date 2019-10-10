Порошенко забывает, что он уже не президент - Зеленский

По мнению главы государства, экс-президент подбивает людей на протесты, надеясь затеять новый Майдан.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления экс-президента Петра Порошенко относительно “формулы Штайнмайера“.

“Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент“, - подчеркнул Зеленский.

“Я боюсь, что он в это не верит и это проблема на физическом уровне. Он против разведения сил и ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан ... он подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями“, - считает президент.

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В то же время Зеленский признал, что Офис президента недостаточно хорошо объяснил населению позицию Украины по “формуле Штайнмайера“ и это было ошибкой. Однако именно согласование формулы Зеленский не считает ошибкой.

Напомним, Зеленский пообещал лично уйти в случае нового Майдана.

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