Вопрос миротворцев обсудят в "нормандском формате" - Зеленский

Президент настаивает на размещении контингента вдоль российско-украинской границы.

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Вопрос ввода миротворцев на Донбасс будет рассматриваться на встрече в “нормандском формате“. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое мы будем обсуждать официально в “нормандском формате“, - заявил Зеленский журналистам.

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При этом президент добавил, что, по его мнению, миротворческая миссия должна разместиться на границе между Украиной и Россией. На вопрос о том, возможны ли иные варианты размещения миротворцев, Зеленский сказал:

Я в целом говорю, что если мы с вами рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией.

Напомним, Зеленский раскрыл два плана по Донбассу и заявил, что его миссия – закончить войну.

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