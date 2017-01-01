Суд оставил фигуранта дела Грымчака под стражей

Овдиенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Печерский районный суд Киева оставил под стражей задержанного вместе с экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком Игоря Овдиенко, которого подозревают в мошенничестве.

Об этом УНН сообщила адвокат Татьяна Матяш.

“Суд оставил Овдиенко под стражей на месяц и уменьшил сумму залога на сумму около 700 грн“, - сказала Матяш.

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По ее словам, Грымчаку уменьшили сумму залога на 700 грн. Ранее суд назначил ему содержание под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 8 октября суд оставил Грымчака под стражей еще на месяц.

Игорь Овдиенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн грн.

Напомним, Грымчака и его “помощника” задержали 14 августа. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибок.

Защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании Грымчаку меры пресечения.

8 октября Печерский райсуд Киева оставил экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей еще на месяц.

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