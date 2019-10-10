Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский: СМИ должны быть независимыми и украинскими

Комментариев: 1
Президент озвучил позицию касательно СМИ.
Зеленский рассказал, какими видит СМИ
Зеленский рассказал, какими видит СМИ
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что средства массовой информации в Украине должны быть независимыми и украинскими. 

Читай также: Зеленский обещает мирно уйти в случае нового Майдана

Свою позицию гарант озвучил во время общения с журналистами в рамках масштабного пресс-марафона.

Президент заявил, что владельцами украинских медиа должны быть украинцы.

СМИ должны быть независимыми и украинскими. Мы сейчас говорим о земельной реформе, и большинство говорит, что это наша украинская земля, поэтому владельцами должны быть украинцы. Я согласен на 100%, и надо это менять в законе. И бенефициарами конечными тоже должны быть только украинцы, - заявил Зеленский.

Читай также: Зеленский по ФОПам: Наши ребята на правильном пути

Он также отметил, что владельцами украинских СМИ могут стать зарубежные инвесторы. Но это должно случиться только при условии, если инвесторы приедут в Украину и станут ее гражданами.

Напомним, активисты пришли спросить Зе о кнопкодавах и принесли биту для Мендель. Участники митинга держат плакаты с основными обещаниями президента перед выборами.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, СМИ, Мендель, пресс-марафон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Бигсэм    10.10.2019, 12:40
Оценка:  0
Бигсэм
Независимыми от кого? От своих же собственников?
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 12:33
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А кино какое должно быть? Зачем финансируешь иностранные фильмы? Деньги девать некуда?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь