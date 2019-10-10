Зеленский: СМИ должны быть независимыми и украинскими

Президент озвучил позицию касательно СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что средства массовой информации в Украине должны быть независимыми и украинскими.

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Свою позицию гарант озвучил во время общения с журналистами в рамках масштабного пресс-марафона.

Президент заявил, что владельцами украинских медиа должны быть украинцы.

СМИ должны быть независимыми и украинскими. Мы сейчас говорим о земельной реформе, и большинство говорит, что это наша украинская земля, поэтому владельцами должны быть украинцы. Я согласен на 100%, и надо это менять в законе. И бенефициарами конечными тоже должны быть только украинцы, - заявил Зеленский.

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Он также отметил, что владельцами украинских СМИ могут стать зарубежные инвесторы. Но это должно случиться только при условии, если инвесторы приедут в Украину и станут ее гражданами.

Напомним, активисты пришли спросить Зе о кнопкодавах и принесли биту для Мендель. Участники митинга держат плакаты с основными обещаниями президента перед выборами.

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