"Я готов трансформироваться": Зеленский согласен говорить о Донбассе в разных форматах

Есть шанс, что Россия устала от процесса войны на Донбассе и санкций и хочет уже закончить это все, считает президент.

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Сейчас есть шанс, что Россия "устала" от войны с Украиной Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, пишет "ДС".

"Почему сейчас политика России может измениться? Я не думаю, почему. Мы должны найти различные подходы, чтобы это изменилось. Я думаю, что есть шанс, что Россия устала от этого процесса", - отметил он.

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"Все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и независимость. Если сначала у кого были такие мысли, то сейчас это все понимают. И украинское общество - какая у нас общественность, какие у нас военные, какие у нас волонтеры", - говорит Зеленский.

"Они будут защищать Украину, что бы там не было. Я думаю, что это осознает и РФ, и боевики", - добавил президент.

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"Раньше в РФ была информационная политика, мы здесь фашисты, и такие страшные, и мы хотим забрать возможность говорить по-русски...", - напомнил он.

"Сейчас в России очень высокий процент людей, которые понимают, потому что они знали меня не как политика, а как известного человека и они понимают, что эта история со мной не работает. Потому что все знают, какие у меня либеральные взгляды", - добавил президент.

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"У нас есть возможность разговаривать с РФ в нормандском формате. Я не хочу оскорблять любого, кто был на моем месте, но так, как мы хотим закончить войну, у бывшей власти такого желания не было".

"Мы готовы говорить по телефону, в нормандском формате, в минском. Хотите - давайте другой формат. Я готов трансформироваться", - заключил он.

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