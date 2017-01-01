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"40 секунд на спасение жизни": Минздрав призывает участвовать в акции

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Во Всемирный день психического здоровья МОЗ призывает бороться против самоубийств.
Минздрав призывает участвовать в акции против самоубийств
Минздрав призывает участвовать в акции против самоубийств
Фейсбук Зоряны Скалецкой

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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая призвала украинцев поддержать всемирную акцию “40 секунд действия“, направленную против самоубийств. Соответствующее обращение размещено на странице министра в Фейсбук.

10 октября мир отмечает день психического здоровья. Команда Минздрава присоединяется к всемирной акции “40 секунд действия“, - написала Скалецкая.

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По словам главы минздрава, цель акции - поддержать людей в трудном положении, предотвратить самоубийство. Скалецкая отметила, что ежегодно в мире кончают жизнь самоубийством почти 800 тысяч человек. Среди молодежи в возрасте 15 - 29 лет – это вообще одна из основных причин смертности.

Если у вас есть близкий человек или коллега в трудном положении - по крайней мере 40 секунд поговорите с ним и поддержите. Если у вас есть аудитория и подписчики - скажите им теплые слова, расскажите об акции. Вы можете предотвратить самоубийство. Простые шаги, обычные слова поддержки и только 40 секунд могут спасти жизнь, - написала Скалецкая.

Напомним, Минздрав планирует отменить устаревшие и ненужные справки.

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Теги: Минздрав, МОЗ, самоубийство, Зоряна Скалецкая
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