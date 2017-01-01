"40 секунд на спасение жизни": Минздрав призывает участвовать в акции

Во Всемирный день психического здоровья МОЗ призывает бороться против самоубийств.

Читай также: Под Кабмином собрался пикет из-за проблем с закупкой лекарств

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая призвала украинцев поддержать всемирную акцию “40 секунд действия“, направленную против самоубийств. Соответствующее обращение размещено на странице министра в Фейсбук.

10 октября мир отмечает день психического здоровья. Команда Минздрава присоединяется к всемирной акции “40 секунд действия“, - написала Скалецкая.

Читай также: В Минздраве назвали количество нуждающихся в трансплантации украинцев

По словам главы минздрава, цель акции - поддержать людей в трудном положении, предотвратить самоубийство. Скалецкая отметила, что ежегодно в мире кончают жизнь самоубийством почти 800 тысяч человек. Среди молодежи в возрасте 15 - 29 лет – это вообще одна из основных причин смертности.

Если у вас есть близкий человек или коллега в трудном положении - по крайней мере 40 секунд поговорите с ним и поддержите. Если у вас есть аудитория и подписчики - скажите им теплые слова, расскажите об акции. Вы можете предотвратить самоубийство. Простые шаги, обычные слова поддержки и только 40 секунд могут спасти жизнь, - написала Скалецкая.

Напомним, Минздрав планирует отменить устаревшие и ненужные справки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.