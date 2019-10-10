Зеленский и журналист "112 Украина" вступили в перепалку из-за Медведчука

Президент напомнил, почему у телеканала постоянно угрожали отобрать лицензию.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что лицензию телеканалу "112 Украина" не продлил Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания, который был сформирован еще при предыдущем президенте. Об этом он заявил на пресс-марафоне, передает Лига.

Так он ответил на вопрос журналиста канала "112 Украина", почему власть хочет закрыть канал. Зеленский отметил, что лицензию отбирал не обновленный состав Нацкомиссии по телевидению и радиовещанию, а сформированный еще при предыдущем президенте.

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“Я хоть раз давал команду новому составу Нацсовету отобрать лицензию у какого-либо телеканала Украины?“ - спросил президент. Он отметил, что это не президентское дело, и вмешиваться ему незачем.

На реплику о том, что была информация о том, что якобы руководитель Офиса президента имеет влияние на судей, между Зеленским и журналистом произошел следующий диалог:

- "А знаете, почему у вас всегда угрожали отобрать лицензию? Вы же это знаете. У вас же собственник Медведчук?“ - “Нет“; - “Как нет?“; - “У нас собственник Тарас Козак“; - “Козак, Медведчук - одна история. Мы же откровенно говорим, все же журналисты нас видят. Господин Медведчук, у которого не проукраинская позиция, является вашим собственником?“; - “Какое это имеет отношение к редакционной политике канала?“; - “Я просто вам напоминаю, почему. Потому что господин Медведчук с бывшей властью, не буду говорить с кем, думаю, что это был шантаж, вот они вас и держали - закрыть или не закрыть“.

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Он подчеркнул, что Нацсовет должен “честно рассмотреть этот вопрос" и заверил, что никогда не будет на них влиять.

“Я хоть раз звонил вам? Нет. Я хоть раз звонил вашим собственникам? Нет. Чем-то угрожал журналистам? Нет. Что-то плохое сказал о вас, о редакционной политике вашего канала?“ - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что СМИ в Украине должны быть независимыми и украинскими.

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