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Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области

Комментариев: 1
Ранее Рябошапка уже уволил прокуроров нескольких областей.
Генпрокурором уволен Роман Токарь
Генпрокурором уволен Роман Токарь
depositphotos / e.kryzhanivsky

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 10 октября подписал приказ об увольнении с должности прокурора Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации на сайте областной прокуратуры, Днепропетровскую прокуратуру возглавляет Роман Токарь.

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Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областей.

Как сообщалось 3 октября, Рябошапка объявил выговор Луценко после его увольнения.

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Теги: ГПУ, Рядошапка, увольнение, прокурор
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Комментариев (1)
ШтормЗайцев    10.10.2019, 13:27
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Когда уволит всех, то реально останется без дела. Кто бы пацану объяснил, что у прокурора есть еще и другие обязанности.
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