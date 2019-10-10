Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 10 октября подписал приказ об увольнении с должности прокурора Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Согласно информации на сайте областной прокуратуры, Днепропетровскую прокуратуру возглавляет Роман Токарь.
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Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областей.
Как сообщалось 3 октября, Рябошапка объявил выговор Луценко после его увольнения.
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