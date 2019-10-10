Зеленский объяснил, почему Аваков остался на посту главы МВД

Аваков находится в тех же условиях, что и остальные министры.

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При формировании нового состава Кабинета Министров альтернативы Арсену Авакову просто не нашлось. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, пишет “Лига.Новости“.

По словам главы государства, назначение Авакова не было никаким компромиссом, глава МВД находится ровно в тех же условиях, что и остальные министры:

По министру Авакову. Я действительно не нашел, это никакой не компромисс, потому что я ему ничего не должен. Но есть правительство, есть премьер-министр. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, есть новый человек в Нацполиции, у пограничников, в Нацгвардии. Поэтому есть испытательный срок - я всем министрам сказал откровенно: реальные дела, принесите нам до конца года, не будет - мы всех уволим, - заявил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что всем министрам дан испытательный срок, по окончании которого их будут оценивать по делам.

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