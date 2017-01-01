Зеленский пригрозил поставить все общество "на шпагат" из-за Донбасса

Президент заверил, что на тему выполнения Минских соглашений в его голове есть "кубик Рубика".

Зеленскому не нравится, что критикуют все его инициативы по Донбассу president.gov.ua

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Владимир Зеленский заявил, что готов принимать сложные решения как президент – как разведение войск или обмен пленными с РФ, но недоволен постоянными жалобами на эти действия. Об этом сообщает ТСН.

Если это будет продолжаться, глава государства пригрозил по каждому сложному вопросу советоваться с обществом на референдумах, что не приведет к быстрому решению.

Он отметил, что в Минских соглашениях есть отвод на позициях, которые Зеленский не может себе позволить, но они уже подписаны.

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"Я сейчас как Ван Дам, в таком конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги, на три бы меня посадили. Поэтому я сейчас делаю все, что могу, исходя из условий. Отвожу там, где могу обеспечить безопасность", - пояснил Зеленский.

"А когда мне дальше скажут дальше по "Минску" идти, я приду к вам и скажу, а сейчас уважаемое общество, давайте все вместе сядем на шпагат и вместе будем отвечать за каждую жизнь, которую мы сейчас теряем или можем потом потерять", - сказал президент.

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Зеленский пожаловался, что только он принимает какое-то решение, раздаются на жалобы от сторон, с которыми он не посоветовался, как было, по его словам, в ситуации с обменом Цемаха. "Я принимаю решение, я поэтому и президент. Поэтому я вернул людей, на тех условиях, на которых это сделал. Это сложное решение".

Здесь он отметил, что готов принимать такие сложные решения, но если его будут "сажать на шпагат каждый день", то он обратится к обществу и будет "садиться вместе с ним" и советоваться по каждому вопросу на референдумах.

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"Если я чувствую, что я могу что-то сделать, и у людей есть ожидания – я делаю. Если что-то может привести к войне, то я затрудняюсь", - добавил Зеленский.

Относительно нового разведения Зеленский сказал, что есть сложности: "Есть кубик Рубика в моей голове, в голове нашей команды. Мы стараемся правильно действовать, чтобы прекратить войну".

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Отметим, из-за обстрелов боевиков на Донбассе, очередное разведение сил в Золотом и Петровском не началось, как планировалось, 7 октября. Сроки разведения нарушились из-за того, что боевики несколько дней назад обстреляли населенные пункты.

Напомним, ранее Зеленский и журналист "112 Украина" вступили в перепалку из-за Медведчука.

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