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Зеленский готов на прямые переговоры с Путиным ради обмена пленными

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Но пока основной площадкой для обсуждения обмена запланирована "нормандская встреча".
Зеленский готов на прямые переговоры с Путиным ради обмена пленных
Зеленский готов на прямые переговоры с Путиным ради обмена пленных
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский готов на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу освобождения пленных и задержанных граждан Украины. Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона в Киеве, пишет “Hromadske“.

Если “нормандский формат“ будет откладываться, тогда мы будем находить другие форматы, как вернуть наших людей. Есть вариант, который сработал — прямые переговоры мои с президентом РФ. После возвращения людей я готов на прямые переговоры, — заявил президент.

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Также Зеленский заявил, что его стремление поскорее провести очередную “нормандскую встречу“ обусловлено именно желанием скорейшего возвращения пленных:

Скажу честно, российская сторона декларирует нам, что без “нормандского формата“ мы не дойдем до этого вопроса (обмена пленных — ред). Поэтому я спешу с “нормандским форматом“, — пояснил президент.

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По словам Зеленского, уже готов большой список лиц, которых Украина хочет вернуть домой.

Часть этих списков уже обсуждены даже в Минском формате, но решение, я думаю, будет на встрече в “нормандском формате“, — отметил он.

Напомним, Зеленский заявил, что согласен говорить о Донбассе в разных форматах.

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Теги: пресс-марафон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры, обмен пленными, нормандский формат
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