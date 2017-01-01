Я поддерживаю льготы для ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает социальный пакет льгот для участников боевых действий на Донбассе. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Офис Президента.
Читай также: Гончарук пообещал увеличить расходы на оборону
Зеленский заявил, что поддерживает льготы для бойцов, которые воевали на востоке, в частности речь идет о государственном жилье.
Льготы я поддерживаю. Какие есть возможности, и что мы делаем? Мы встречались с ветеранами, с добровольцами, которые переехали в Киев, - они не имеют возможности снимать жилье, у них нет возможности взять кредит через большие проценты. Мы обсуждаем с министром эти льготы. Это будут и кредитные льготы, и касательно очереди на жилье, - сказал президент.
По словам президента, одним из вариантов решения проблемы жилья для ветеранов может стать строительство для них жилых комплексов взамен на содействие строительным компаниям в выделении земли под их проекты.
В этих жилых комплексах должны быть детские сады, школы и т.д., - добавил Зеленский.
Читай также: Министерство ветеранов будет помогать осужденным АТОшникам
К слову, Зеленский заявил, что выступает “за” активный диалог с воинами.
Напомним, ранее Зеленский пообещал, что льготы для защитников Украины отменять не будут. Президент опроверг шум вокруг отмены льгот военным.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram