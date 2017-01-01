Я поддерживаю льготы для ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский

Президент пообещал, что льготы участникам войны на востоке не отменят.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает социальный пакет льгот для участников боевых действий на Донбассе. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Офис Президента.

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Зеленский заявил, что поддерживает льготы для бойцов, которые воевали на востоке, в частности речь идет о государственном жилье.

Льготы я поддерживаю. Какие есть возможности, и что мы делаем? Мы встречались с ветеранами, с добровольцами, которые переехали в Киев, - они не имеют возможности снимать жилье, у них нет возможности взять кредит через большие проценты. Мы обсуждаем с министром эти льготы. Это будут и кредитные льготы, и касательно очереди на жилье, - сказал президент.

По словам президента, одним из вариантов решения проблемы жилья для ветеранов может стать строительство для них жилых комплексов взамен на содействие строительным компаниям в выделении земли под их проекты.

В этих жилых комплексах должны быть детские сады, школы и т.д., - добавил Зеленский.

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К слову, Зеленский заявил, что выступает “за” активный диалог с воинами.

Напомним, ранее Зеленский пообещал, что льготы для защитников Украины отменять не будут. Президент опроверг шум вокруг отмены льгот военным.

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