Зеленский дал правоохранителям время до 1 ноября на первое "громкое дело"

По данным источников СМИ, среди приоритетов называют дела Порошенко и Пашинского.

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У правоохранителей есть время до 1 ноября, чтобы показать результаты по "громким делам". Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает "ДС".

"Первый чекпойнт - 1 ноября. Они должны завершить несколько громких дел, которые мы обсудили на совещании, они должны показать результат", - заявил Зеленский.

"Любое дело, о котором мы знаем, чтобы его не расследовать, дело делили на куски и отправляли в различные правоохранительные органы. Нет, это не мы, это - НАБУ. Нет, это не мы - это ГПУ. И так далее", - отметил он.

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"Сейчас мы собираем каждую дело. У САП, у НАБУ свои отношения, свои сложности. Объединить правоохранительные органы - это была наша задача. Чтобы объединить куски уголовных дел", - добавил Зеленский.

"Я встречался с Горбатюком и мне было интересно - когда-нибудь мы сможем дать результат по этому делу. А он мне говорит - это годы. А я спрашиваю, что надо от президента, чтобы это были не годы, а меньше? Еще прокуроров? Еще свободу? От кого вас защищать? Пока мы ждем результат", - подчеркнул он.

В то же время главред LB.uaСоня Кошкина со ссылкой на свои источники пишет, что приоритетными делами в Офисе президента на закрытом совещании называли дело Порошенко, дело Пашинского и дело Жеваго - важно, чтобы результат "понравился людям".

Напомним, ранее Зеленский и журналист "112 Украина" вступили в перепалку из-за Медведчука.

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