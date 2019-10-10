Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский дал правоохранителям время до 1 ноября на первое "громкое дело"

Комментариев: 0
По данным источников СМИ, среди приоритетов называют дела Порошенко и Пашинского.
Зеленский поручил правоохранителям побыстрее расследовать первое громкое дело
Зеленский поручил правоохранителям побыстрее расследовать первое громкое дело
president.gov.ua

Читай также: "Денег нет, никто ничего не вернет": Зеленский по ПриватБанку и Коломойскому

У правоохранителей есть время до 1 ноября, чтобы показать результаты по "громким делам". Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает "ДС".

"Первый чекпойнт - 1 ноября. Они должны завершить несколько громких дел, которые мы обсудили на совещании, они должны показать результат", - заявил Зеленский.

"Любое дело, о котором мы знаем, чтобы его не расследовать, дело делили на куски и отправляли в различные правоохранительные органы. Нет, это не мы, это - НАБУ. Нет, это не мы - это ГПУ. И так далее", - отметил он.

Читай также: Зеленский готов на прямые переговоры с Путиным ради обмена пленными

"Сейчас мы собираем каждую дело. У САП, у НАБУ свои отношения, свои сложности. Объединить правоохранительные органы - это была наша задача. Чтобы объединить куски уголовных дел", - добавил Зеленский.

"Я встречался с Горбатюком и мне было интересно - когда-нибудь мы сможем дать результат по этому делу. А он мне говорит - это годы. А я спрашиваю, что надо от президента, чтобы это были не годы, а меньше? Еще прокуроров? Еще свободу? От кого вас защищать? Пока мы ждем результат", - подчеркнул он.

В то же время главред LB.uaСоня Кошкина со ссылкой на свои источники пишет, что приоритетными делами в Офисе президента на закрытом совещании называли дело Порошенко, дело Пашинского и дело Жеваго - важно, чтобы результат "понравился людям".

Напомним, ранее Зеленский и журналист "112 Украина" вступили в перепалку из-за Медведчука.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, Порошенко, Пашинский, правоохранители
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ШтормЗайцев    10.10.2019, 14:15
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Что эта кукла Дядя Бени хочет найти у Порошенко? Налоги Порошенко исправно платил, в отличии от клоуна ЗЕ. Законов не нарушал, бизнес ведет прозрачно. Международный аудит проходил регулярно. Вроде все нормально. Ах да, он путена обидел, дав ему мощный вооруженный отпор. Да как он посмел
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь