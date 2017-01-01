Зеленский объяснил, почему официально конфликт на Донбассе не признан войной

Зеленский утверждает, что стремиться к восстановлению мира .

Президент считает, что "все можно решить дипломатическим путем" Юлия Масликова/Facebook

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что закрепление в законодательстве статуса войны с Российской Федерацией не будет способствовать дипломатическому и мирному решению проблемы.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 10 октября.

Президента спросили, почему он не хочет официально закрепить то, что Россия оккупировала территории и напала на Украину.

“Я шел как президент мира. Я хочу закончить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет “у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова и мы пойдем на Донбасс войной и заберем свои территории“, – ответил журналисту Зеленский.

Глава государства считает, что подобные действия могут значительно увеличить количество жертв.

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“Я, как президент, не готов терять людей, поэтому выбран дипломатический путь (...) Я всегда говорил, что сначала в приоритете люди, а потом территории. Я хочу попробовать благодаря минскому и нормандскому форматам найти пути“, - добавил президент.

Он вспомнил о введении военного положения его предшественником Петром Порошенко и заявил, что не хочет пугать людей и сеять панику.

Как сообщалось 10 октября президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве также заявил, что при формировании нового состава Кабинета Министров альтернативы Арсену Авакову просто не нашлось.

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