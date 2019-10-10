Они понимают, почему я так сказал: Зеленский извинился перед Меркель и Макроном

Президент объяснил свою риторику в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

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Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном за слова, сказанные во время общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "ДС".

"Я разговаривал с Меркель, у нас очень хорошие отношения и мы не поднимали эту тему. Эта ситуация понятна, и я знаю, что она знает, почему моя риторика была такой. Я сказал то, что я думаю. Я не хотел никого обидеть. Я очень им благодарен", - рассказал Зеленский.

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"Они накануне возвращали Россию в ПАСЕ, разрешили "Северный поток-2"... Мы много говорили об этом", - отметил президент.

"Они сказали позицию своей страны, они защищают свою страну и бизнес. Эта позиция не устраивает меня как президента и не устраивает политику Украины. Они мне там честно говорили, а я им - здесь честно сказал", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский пригрозил поставить все общество "на шпагат" из-за Донбасса.

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