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Они понимают, почему я так сказал: Зеленский извинился перед Меркель и Макроном

Комментариев: 3
Президент объяснил свою риторику в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Президент прокомментировал свои слова в отношении Меркель и Макрона
Президент прокомментировал свои слова в отношении Меркель и Макрона
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном за слова, сказанные во время общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "ДС".

"Я разговаривал с Меркель, у нас очень хорошие отношения и мы не поднимали эту тему. Эта ситуация понятна, и я знаю, что она знает, почему моя риторика была такой. Я сказал то, что я думаю. Я не хотел никого обидеть. Я очень им благодарен", - рассказал Зеленский.

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"Они накануне возвращали Россию в ПАСЕ, разрешили "Северный поток-2"... Мы много говорили об этом", - отметил президент.

"Они сказали позицию своей страны, они защищают свою страну и бизнес. Эта позиция не устраивает меня как президента и не устраивает политику Украины. Они мне там честно говорили, а я им - здесь честно сказал", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский пригрозил поставить все общество "на шпагат" из-за Донбасса.

 

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Теги: Зеленский, Трамп, Меркель, Макрон, разговор
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Комментариев (3)
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Зарин_и_Зоман    10.10.2019, 14:40
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
"Они возвратили РФ в ПАСЕ и разрешили Северный Поток... Они мне там честно говорили, а я им - здесь честно сказал..." (С)

Напоминает анекдот про украинца, который хвастался тем, что нacрaл на Красной площади в Москве, но потом добавил, что сделал это по-тихому, в штаны.
VSHIVANKA    10.10.2019, 14:32
Оценка:  0
VSHIVANKA
Они понимают, почему я так сказал.....))))
СУЩНОСТЬ ХОЛОПА , ЭТО ЛИЗНУТЬ ПОГЛУБЖЕ ВСЕМ И КАЖДОМУ, НО ПРИ УДОБНОМ СЛУЧАЕ ОБОСРАТЬ ОДНОГО ИЗ НИХ В УГОДУ ДРУГИМ.....)))
КАКИЕ ВЫ НАМ БРАТЬЯ ?!
ТЬФУ МЕРЗОСТЬ......
ВыВсеВрети    10.10.2019, 14:57
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, УКРАИНА НЕ ГОВОРИЛА ТАКИХ СЛОВ, ВЫ НАМ БРАТЬЯ!...))))))
ЭТО ТОЛЬКО НА РОСИИ ВОПЯТ- ВЫ НАШИ БРАТЬЯ!...КАКИЕ МЛЯ БРАТЬЯ?...)))))))
ТВАРИ ВЫ, СВЕТ ТАКИХ НЕ ВИДЕЛ!...
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