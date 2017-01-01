НАБУ объявило еще одно подозрение Святашу

Экс-нардепом снова заинтересовалось НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в недекларировании состояния экс-нардепу Дмитрию Святашу. Об этом сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Сообщается, что подозрение экс-нардепу объявили вчера, 9 октября.

9 октября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины), - сообщили в НАБУ.

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Сообщается, что подозрение вручили через близкую родственницу Святаша и направлено по его месту жительства. На такие меры в НАБУ пошли из-за того что сам подозреваемый находится на лечении.

Также в НАБУ рассказали, в чем именно подозревают бывшего народного избранника.

Следствие установило, что экс-нардеп не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "УкрСиббанк". В частности, речь идет о таких суммах: в декларации 2015 г.: 149,97 тыс. долл. США и 149,66 тыс. евро; в декларации за 2016 г.: 467,51 тыс. долл. США и 450,36 тыс. евро, - сообщили в бюро.

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К слову, расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Напомним, Дубинский опубликовал документы, как Святаш по заказу Порошенко организовывал митинги против Зеленского. Также Дубинский разместил данные документы в сети Интернет, с ними можно ознакомиться перейдя по ссылке.

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