Смена схемы рентных платежей на добычу железной руды: Горняки Кривого Рога митинговали против действий ВРУ

Нардепы планируют масштабно изменить подход к формированию базы налогообложения на Украине.

В ходе митинга в Кривом Роге была подготовлена резолюция президенту Украины krnews.ua

В Кривом Роге 10 октября в 9 утра начался митинг, в котором принимали участие работники горнодобывающей и металлургической сферы, а также неравнодушные горожане, поддерживающие цели собрания.

Об этом сообщает местное издание "Кривбасс on-line".

Хотя люди собрались под стенами горсовета, их протест направлен не против местных властей, а против решений, которые принимает Верховная Рада Украины.

Читай также: Схемы Коломойского в энергетике уничтожают угольную промышленность и тепловую генерацию, - Волынец

Требование собравшихся: "Отменить практику разработки и внедрения позорных законопроектов Верховной Рады Украины, душащих и блокирующих деятельность горно-металлургического комплекса страны. В частности, речь идет про "убийственный" проект Закона №1210-1".

Напомним, нардепы готовят для рассмотрения в Раде законопроекты 1210 и 1210-1, которыми предлагается масштабно изменить подход к формированию базы налогообложения на Украине. В частности, авторы инициативы меняют схему рентных платежей на добычу железной руды, по оценкам участников рынка, это может привести к росту тарифа в 4,5 раз.

Участники акции заявляют, что повышение рентной платы при добыче железной руды в Украине приведёт к тому, что отечественные горнодобывающие предприятия будут поставлены в неконкурентное положение по сравнению с другими игроками рынка.

Читай также: Введение формулы "Роттердам+" спасло от коллапса угледобывающую отрасль Украины, - Марунич

Митингующие уверены, что принятие Закона №2110-1 приведет к сокращению рабочих мест. Кроме того, предприятиям придется сократить, а то и вовсе свернуть все социальные и инвестиционные проекты, что отразится не только на благосостоянии работников горнодобывающей отрасли, а и на жизнедеятельности городов, в которых сосредоточены такие предприятия.

В ходе митинга в Кривом Роге была подготовлена резолюция президенту Украины. В настоящее время горняки собирают подписи, чтобы отправить документ адресату.

Как сообщили организаторы, мирная акция может перерасти в бессрочный протест.

Напомним, 9 октября в Луганской области шахтеры отказываются спускаться в забой, требуя погасить долги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram