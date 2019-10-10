В Нидерландах с пониманием отнеслись к решению Украины выдать России главного свидетеля по делу MH17.

"Все понимают, что я был прав" – Зеленский о выдаче Цемаха president.gov.ua

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Нидерланды с пониманием отнеслись к решению выдать в РФ Владимира Цемаха, подозреваемого к уничтожению рейса MH17 летом 2014 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, пишет “Европейская правда“.

Глава государства сообщил журналистам, что накануне встречался с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком, с которым они обсудили выдачу Цемаха России.

Они знают мои приоритеты - это граждане Украины. Они знают и наше отношение к этой трагедии, как мы их поддерживаем, как наши следственные группы их поддерживают - мы действительно много с ними работаем по MH17. Они знают. Все понимают, что я был прав, - заявил Зеленский.

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Также президент добавил, что перед выдачей Цемаха голландцев предупредили о таком решении и дали возможность провести необходимые следственные действия с ним:

Они знали, что у меня будет такое решение. Я их предупредил и дал все возможности, которые мы могли, как власть, им предоставить для любых следственных действий до этого, - сказал Зеленский.

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Это заявление президента Украины подтверждается и словами министра иностранных дел Нидерландов Стефана Блока:

Мы сожалеем, но с другой стороны также понимаем, что украинское правительство и президент стояли перед очень сложной дилеммой. Хотя мы и хотели бы видеть другой результат по Цемаху, Нидерланды понимают, с какими объективными трудностями столкнулась Украина в этой ситуации, - заявил голландский дипломат.

Напомним, в Нидерландах хотят расследовать роль Украины в гибели MH17.

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