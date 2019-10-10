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Зеленский о "Слугах народа": Начнут есть друг друга - распущу

Комментариев: 1
Президент заверил, что не хочет ломать партию, но распустит Раду через год, если монобольшинство будет только ругаться.
Зеленский готов распустить свою партию
Зеленский готов распустить свою партию
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский готов распустить Верховную Раду, если монобильшинство будет только ругаться. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

“У нас демократия. Люди их выбирали. Они победили благодаря мне, благодаря поддержке моей фамилии и благодаря тому, что многие из них что-то значат, являются профессионалами“, - считает президент.

“Я не хочу ломать эту партию. Если они сами начнут есть друг друга - я через год их распущу“, - заверил Зеленский.

Ранее Зеленский объяснил, почему официально конфликт на Донбассе не признан войной.

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Теги: Зеленский, Рада, Слуга народа, фракция, роспуск
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 14:58
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Да ты шо! Ты же сам их набирал! Может пойдешь сам куда подальше?
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