Зеленский о "Слугах народа": Начнут есть друг друга - распущу

Президент заверил, что не хочет ломать партию, но распустит Раду через год, если монобольшинство будет только ругаться.

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Президент Владимир Зеленский готов распустить Верховную Раду, если монобильшинство будет только ругаться. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

“У нас демократия. Люди их выбирали. Они победили благодаря мне, благодаря поддержке моей фамилии и благодаря тому, что многие из них что-то значат, являются профессионалами“, - считает президент.

“Я не хочу ломать эту партию. Если они сами начнут есть друг друга - я через год их распущу“, - заверил Зеленский.

Ранее Зеленский объяснил, почему официально конфликт на Донбассе не признан войной.

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