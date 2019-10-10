Украинский МИД официально извинился перед Нидерландами

Извиняться пришлось из-за сорванной по вине Украины встречи Зеленского и голландского премьера.

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Сентябрьская встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, запланированная на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, не состоялась по вине Украины. Однако это была сугубо техническая проблема, и в данном инциденте не подразумевалось никаких дипломатических жестов. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на пресс-конференции в Киеве, пишет “Европейская правда“.

Министр признал, что переговоры Зеленского и Рютте стояли в графике обоих политиков, но из-за “неорганизованности и проблем с украинской стороны“ встреча не состоялась, хотя нидерландская сторона была к ней готова.

Мы приносим свои извинения и постараемся организовать такую ​​встречу в ближайшее время. Поверьте мне, ничего, никаких дипломатических жестов здесь не было - чисто техническая невозможность соединить две делегации, - пояснил Пристайко.

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Хотя сам глава украинского МИДа не стал уточнять, в чем именно заключалась эта проблема, “Европейская правда“ со ссылкой на собственные источники написала, что переговоры с Рютте наложились на затянувшуюся встречу Зеленского с Меркель.

Напомним, Зеленский заявил, что в Нидерландах прекрасно понимают, почему Украина выдала России Цемаха – ключевого свидетеля по делу о гибели MH17.

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