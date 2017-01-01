У общества запрос на мир: Зе не верит в гражданскую войну из-за "формулы Штайнмайера"

Правда, если вопрос в обществе будет подогревать и дальше, может быть что угодно, признал президент.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что дискуссия вокруг формулы Штайнмайера не приведет к внутреннему конфликту в Украине. Об этом он сказал на сегодняшнем пресс-марафоне, передает Лига.

На вопрос журналистки, понимает ли он, что имплементация формулы Штайнмайера, по ее мнению, может привести к гражданской войне в Украине, Зеленский ответил: “Я считаю, что это неправда".

"Это неправда, потому что в обществе запрос на прекращение войны. Если будут подогревать этот вопрос и дальше, то может быть все, что угодно“.

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